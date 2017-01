Wat Trump op zijn eerste dag in het Witte Huis zal doen? Vrij nemen

President-elect Donald Trump. © ap.

Donald Trump heeft nog maar eens voor hilariteit op Twitter gezorgd. De president-elect van de Verenigde Staten heeft onthuld dat hij na zijn inauguratie vrijdag een weekendje vrij zal nemen.

"De eerste werkdag is maandag", aldus Donald Trump over zijn plannen voor de eerste dagen in het Witte Huis. De inauguratie van de nieuwe president van de Verenigde Staten is op vrijdag, dat betekent dus dat Trump de eerste twee dagen in het Witte Huis niks zal doen. Hij vertelde aan de krant Times of Londen: "Wat ik zal ondertekenen die maandag, want dat beschouw ik als mijn eerste werkdag? De eerste dagen zal ik voor de feestelijkheden vrij nemen en dan richt ik mij op de beslissingen die ik zal doorvoeren. Het eerste puntje is een belangrijke, want we gaan meteen de grenzen van Amerika sterker maken."



Verrassing

Dit nieuws komt als een verrassing omdat Trump eerder had beloofd dat hij zijn eerste dag als president meteen zou beginnen door alle beslissingen van Obama terug te draaien. "Op de eerste dag zal ik beginnen met alle criminele, illegale immigranten dit land uit te zetten", verkondigde Trump tijdens een speech in augustus. "Dat gaat er gebeuren het eerste uur dat ik in het Witte Huis ben."



Ook beloofde hij aan de muur aan de Mexicaanse grens te beginnen, hij zou ook met bedrijfsleiders gaan praten om meer jobs in de VS te houden en hij zou de wapenvrije zones in de VS opheffen in die eerste 24 uur. Hij gaf zijn ambitieuze start toen de naam 'The First Day Project'. Toen zei zijn adviseur Stephen Moore dat Trump 25 'executive orders' zou ondertekenen op zijn eerste dag in het Witte Huis.



Twittermopjes

Gebruikers van social media verkneukelen zich over de plannen van Trump. Larry Desaules lacht: "Een vrij weekend, meteen nadat hij begint aan de meest veeleisende job op aarde." Insanul Ahmed: "Kan iemand Trump uitleggen dat het niet om dat soort job gaat?"