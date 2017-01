Zoon Martin Luther King bezoekt Trump na uithaal naar burgerrechtenicoon

Door: redactie

17/01/17 - 03u00 Bron: Belga

Donald Trump en Martin Luther King III in de lobby van de Trump tower. © photo news.

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren op Martin Luther King Day, de oudste zoon van de vermoorde burgerrechtenactivist ontmoet. De ontmoeting kwam er na de ophef over Trumps openlijke twist met burgerrechtenicoon John Lewis.

Trump nodigde Martin Luther King III uit in de Trump Tower in New York, maar stond na afloop van het gesprek de pers niet te woord. King deed dat wel, en had het over een "constructief" overleg. Hij zei met de aanstaande president gepraat te hebben over hoe de erfenis van zijn vader verdergezet kan worden en hoe het "voor iedereen makkelijker kan worden gemaakt om te stemmen".



Volgens King verzekerde Trump hem tijdens het gesprek meermaals de president van alle Amerikanen te zullen zijn. "We zullen dat blijven opvolgen", aldus King. "Dat gaat niet automatisch, dat is iets dat mijn vader en zijn team begrepen hadden."



Wantrouwen

Met de ontmoeting wilde Trump vermoedelijk het wantrouwen bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap wegnemen, na zijn woordenwisseling met burgerrechtenicoon John Lewis afgelopen weekend. De Democraat Lewis, die voor de staat Georgia in het Huis van Afgevaardigden zetelt, had aangekondigd niet naar Trumps inauguratie te zullen komen. Als reden gaf hij op dat Trump onrechtmatig verkozen werd, gezien de zware verdenkingen van Russische inmenging bij zijn campagne. Via Twitter reageerde Trump dat Lewis "zich beter kon concentreren op de brandende en door misdaad geteisterde binnensteden, dan ten onrechte te klagen over de verkiezingsresultaten".



"In het moment zelf worden aan beide kanten veel dingen gezegd", zei King maandag aan de pers over de tweet. "Op een bepaald moment moeten we vooruit gaan en kijken hoe we mensen uit de armoede kunnen halen."