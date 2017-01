"Merkel maakte een desastreuze fout door illegalen binnen te laten: meer landen zullen uit EU stappen"

Door: Redactie

16/01/17 - 01u30

De aankomend Amerikaans president Donald Trump. © afp.

Met twee Europese kranten sprak de aankomende Amerikaanse president Trump in zijn eerste interviews over de brexit ("iets fantastisch"), over de Duitse bondskanselier Angela Merkel ("desastreuze fout om al die illegalen binnen te laten"), over de NAVO ("achterhaald" maar "heel belangrijk") en over BMW ("extra belasting voor import op auto's"). Ook liet Trump weten een nucleaire deal te willen sluiten met Rusland in ruil voor het opheffen van sancties tegen het land.

In het vraaggesprek met 'The Times of Londen' haalde de aankomend president uit naar Merkel. De Duitse bondskanselier maakte volgens Trump een "desastreuze fout" door een miljoen migranten het land in te laten. "Ik geloof dat als de Europese landen niet waren gedwongen al die vluchtelingen op te nemen, zo veel... Ik denk dat er dan geen brexit was geweest."



Trump verwacht bovendien dat meer lidstaten Groot-Brittannië zullen volgen en de Europese Unie zullen verlaten. Hij wijst de migrantencrisis in Europa aan als de grote oorzaak voor de brexit. De gevolgen van de "foute" actie van Merkel zijn nu pas zichtbaar volgens de aankomend president, die daar verder niet dieper op in ging.



"Brexit is "iets fantastisch"

Het Britse vertrek uit de Europese Unie wordt volgens Trump "iets fantastisch". Hij beloofde in het interview hard te gaan werken om een handelsakkoord met Groot-Brittannië in de steigers te zetten en beloofde de deal met het land "snel en goed" te gaan regelen. Met die belofte breekt hij met het beleid van Barack Obama, die de Britten eerder juist waarschuwde dat het bereiken van een nieuw handelsakkoord met Groot-Brittannië voor de Verenigde Staten geen topprioriteit is.



Het is overigens nog niet duidelijk wanneer de brexit zal plaatsvinden. De Britse premier Theresa May houdt deze week een langverwachte toespraak over hoe ze het vertrek uit de EU voor zich ziet.



Kernwapendeal met Rusland

Trump zei verder dat hij het kernwapenarsenaal van de VS en Rusland "drastisch wil verkleinen". De sancties die vertrekkend president Obama tegen invoerde ziet Trump als ruilmateriaal. "We hebben de sancties. Laten we kijken of we wat goede deals kunnen sluiten met Rusland. Het terugdringen van kernwapens is een belangrijk onderwerp aan de onderhandelingstafel", aldus Trump in de Britse krant.