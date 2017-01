Trump wil kernwapendeal met Rusland

Door: Redactie

Donald Trump wil een nucleaire deal maken met Rusland in ruil voor het opheffen van sancties tegen het land. Dat heeft de aanstaande president van de Verenigde Staten gisteren gezegd in de eerste interviews over zijn concrete buitenlandbeleid. "We moeten eraan toe zijn Poetin te vertrouwen", aldus Trump over de Russische president.

Met twee Europese kranten sprak hij over de Brexit ("iets fantastisch"), over de Duitse bondskanselier Angela Merkel ("desastreuze fout om al die illegalen binnen te laten"), over de NAVO ("achterhaald" maar "heel belangrijk") en BMW (extra belasting voor import auto"s).



Trump zei in The Times of London dat hij het kernwapenarsenaal van de VS en Rusland "drastisch wil verkleinen". De sancties die vertrekkend president Obama tegen invoerde ziet Trump als ruilmateriaal. "We hebben de sancties. Laten we kijken of we wat goede deals kunnen sluiten met Rusland. Het terugdringen van kernwapens is een belangrijk onderwerp aan de onderhandelingstafel", aldus Trump in de Britse krant. Lees ook Hilarische tv-tip eedaflegging Trump: sciencefiction en fantasy in het kwadraat

Handelsdeal In het vraaggesprek haalde hij uit naar Merkel. De Duitse bondskanselier maakte volgens de aankomend president een "desastreuze fout" door een miljoen migranten het land in te laten. "Ik geloof dat als de Europese landen niet waren gedwongen al die vluchtelingen op te nemen, zo veel... Ik denk dat er dan geen Brexit was geweest."



Het Britse vertrek uit de Europese Unie wordt volgens de aankomend Amerikaans president "iets fantastisch". Hij beloofde in het interview hard te gaan werken om een handelsakkoord met Groot-Brittannië in de steigers te zetten. Volgens Trump zal een handelsdeal met de Britten "snel en goed" worden geregeld.