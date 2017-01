Hilarische tv-tip eedaflegging Trump: sciencefiction en fantasy in het kwadraat

Bewerkt door Eric Belsack

De manier waarop onze collega van de Schotse krant Sunday Herald de inauguratie van de toekomstige VS-president Donald Trump aankondigt in zijn tv-tips, is om duimen en vingers af te likken. Met zijn beste sarcastische pet op, kondigt Damien Love de uitzending van eedaflegging aan als de overtreffende trap van de tv-reeks 'The Twilight Zone'. Sciencefiction en fantasy in het kwadraat én in het echt.

'The Twilight Zone' keert terug, maar dan met een van de meest ambitieuze, dure en controversiële producties in de geschiedenis van de televisie, steekt Damien Love van wal in zijn aankondiging van de uitzending van volgende vrijdag. "Sci-fi-auteurs hebben zich meermaals in duizend bochten gewrongen om de geschiedenis een onwaarschijnlijke draai te geven - denk maar aan 'Wat indien de nazi's WOII hadden gewonnen? - maar dit virtual reality-project, dat zich de komende vier jaar zal ontrollen op televisie, in de pers en op Twitter, is de aanzet van een zich voor onze ogen ontrollend alternatieve tegenwoordige tijd".



"Het verhaal begint in een nachtmerrie-achtige versie van 2017, waarin grote delen van het electoraat zich op slinkse wijze hebben laten verleiden om Donald Trump tot president van de VS te verkiezen. Het klinkt vergezocht - en dat is het ook - maar naarmate de dingen evolueren, wordt het almaar meer ijzingwekkend aannemelijk".



Eerste aflevering

"De eerste aflevering, die we vandaag kunnen bekijken, spitst zich toe op de opzichtige inauguratie van president Trump en de toenemende wanhoop en protest rond de ceremonie. Ondertussen speculeren 'slimme mensen' zwaarwichtig rond wat ons in de toekomst te wachten staat. Dit blijkt alleen nog maar een gebrekkige voorspelling van de gruwelen waarin we ons zullen storten. Tenminste, als we niet uitkijken". Tot dusver de aankondiging van de eedafleggingsceremonie door de ogen van Damien Love.