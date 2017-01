Human Rights Watch: "Donald Trump is een bedreiging voor de mensenrechten"

Koen Van De Sype

15/01/17 - 12u50 Bron: Human Rights Watch

© epa.

Volgens Human Rights Watch is de pas verkozen Amerikaanse president Donald Trump een bedreiging voor de mensenrechten. Dat schrijft de organisatie letterlijk in zijn Wereldrapport 2017. Directeur Kenneth Roth noemt de verkiezingscampagne van Trump onder meer "een schoolvoorbeeld van politieke onverdraagzaamheid".

"In Amerika won Donald Trump de presidentsverkiezingen na een campagne die werd gekenmerkt door haat en onverdraagzaamheid. In Europa winnen politieke partijen die universele rechter verwerpen aan invloed. Dat zet het naoorlogse mensenrechtensysteem op de helling", klinkt het onomwonden in het rapport, dat in totaal 687 pagina's telt. Tirannie "De opkomst van het populisme houdt een ernstige bedreiging van de mensenrechten in", gaat Roth verder. "Trump en een aantal Europese politici proberen aan de macht te komen door in te spelen op de vatbaarheid van de bevolking voor racisme, xenofobie en vrouwenhaat. Allemaal beweren ze dat burgers schendingen van de mensenrechten aanvaardbaar vinden als die nodig blijken te zijn om de werkgelegenheid te verzekeren, de eigen cultuur te beschermen of terreuraanslagen te voorkomen, terwijl veronachtzaming van mensenrechten juist de kortste weg naar tirannie is."

Roth zegt ook dat Trump mensen die ontevreden zijn over hun financiële situatie en de toenemende multiculturaliteit van de samenleving voor zich probeerde te winnen tijdens zijn campagne met een discours dat haaks staat op basisprincipes zoals menselijke waardigheid en gelijkheid. "In zijn campagne was hij kwistig met voorstellen die miljoenen mensen schade zouden berokkenen, inclusief plannen voor massale deportaties van migranten, het inperken van vrouwenrechten en persvrijheid en het gebruik van foltering."



Geloof

"Tenzij Trump die voorstellen alsnog van de hand wijst, riskeert zijn administratie enorme schendingen te begaan van de mensenrechten in de VS en zich te onttrekken aan een eeuwenoud geloof van zowel Republikeinen als Democraten in een buitenlandse agenda die gebaseerd is om mensenrechten, hoe imperfect die in het verleden ook uitgevoerd mag zijn", aldus nog Roth.



Human Rights Watch is een non-profitorganisatie die de mensenrechten onderzoekt in 90 verschillende landen over de hele wereld.