Ex-Miss Hongarije: "Trump nodigde me uit op zijn hotelkamer in Moskou"

Trump kust winnares Olivia Culpo na haar kroning tot Miss Universe in 2013. © epa.

Er is een filmpje opgedoken waarin een voormalige Miss Hongarije vertelt dat de verkozen Amerikaanse president Donald Trump haar uitnodigde in zijn presidentiële suite in het Ritz Carlton in Moskou tijdens de Miss Universe-verkiezing van 2013. In dezelfde kamer zou hij toen volgens een Brits ex-geheim agent prostituees betaald hebben om op elkaar te plassen, in het bed waar de Obama's ooit overnacht hadden. Trump ontkent dat laatste met klem en het verhaal werd ook nog altijd niet bevestigd.

Kata Sarka. © Instagram. Kata Sarka (30) deed de ontboezeming in 'Kasza Taxi', een Hongaars programma dat lijkt op het bekende 'Carpool Karaoke' met James Corden. Opmerkelijk: het filmpje dateert al van mei vorig jaar, het kwam er dus niet in de nasleep van het schandaaldossier dat vorige week aan het licht kwam.



In de video - je kan hem onderaan dit stuk bekijken, het verhaal start op 5:52 - vertelt Sarka dat Trump met een legertje veiligheidsmensen op haar toe stapte tijdens een afterparty van de Miss Universe-verkiezing, waar hij in de jury zat. "Hij greep mijn hand vast en trok me naar hem toe", vertelt ze. "Vervolgens vroeg hij me in het Engels wie ik was. Ik was zo uit mijn lood geslagen dat ik alleen maar 'Hongarije' kon stamelen." Lees ook Musicalster wil toch niet bij Trumps inauguratie optreden

