Lockheed belooft Trump 'duizenden' nieuwe banen in VS

14/01/17 - 02u29 Bron: Belga

Donald Trump vlak na de bespreking met de CEO van Lockheed. © photo news.

De CEO van het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin, Marillyn Hewson, heeft vrijdag na een vergadering met de toekomstige president Donald Trump een joboffensief in de Verenigde Staten aangekondigd.

Marilyn Hewson, CEO van Lockheed Martin. © epa.

"In Fort Worth (in Texas, red.) gaan we 1.800 extra jobs creëren, en wanneer je denkt aan de productieketen in 45 staten in de Verenigde Staten zal het om duizenden en duizenden jobs gaan", zei Hewson in de Trump Tower.



Ze zei ook dat ze suggesties had gedaan over de manier waarop de prijs van het F-35-programma naar beneden kan gehaald worden. "Ik was blij hem te kunnen meedelen dat we dichtbij een akkoord staan dat de kosten aanzienlijk zal verminderen", aldus Hewson.



Trump uitte erg veel kritiek op de kostprijs van de F-35, ook bekend als de Joint Strike Fighter. In december zei hij Lockheeds rivaal Boeing gecontacteerd te hebben over de prijs van diens F-18 Super Hornet. Met die verklaring zette hij het defensieconcern het mes op de keel.



Met Lockheed Martin kan er alweer een naam toegevoegd worden aan de lijst van bedrijven die na Trumps verkiezing nieuwe investeringen in Amerika aankondigden. Amazon, Ford, Fiat-Chrysler en Carrier deden eerder al hetzelfde.