Marine Le Pen gespot in Trump Tower

Door: redactie

12/01/17 - 18u00 Bron: ANP

Marine Le Pen in Trump Tower pic.twitter.com/YC3PU7eVcb — Sam Levine (@srl) 12 januari 2017

Marine Le Pen is vandaag in New York gezien bij de Trump Tower. De leidster van de nationalistische Front National in Frankrijk weigerde in te gaan op de vraag of ze een afspraak had met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.