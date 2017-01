Rudy Giuliani wordt adviseur van Trump

Door: redactie

12/01/17 - 16u57 Bron: Belga

Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York, aan de zijde van Donald Trump. © afp.

De Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft vandaag de voormalige burgemeester van New York Rudy Giuliani aangeduid als adviseur met betrekking tot cyberveiligheid. De 72-jarige Giuliani, burgervader van de Big Apple van 1994 tot 2001 en tijdens de terreuraanval van Nine Eleven, is al lange tijd een aanhanger van Trump.