Penthouse biedt miljoen dollar voor Trumps 'golden showers' in Moskou

Door: redactie

12/01/17 - 13u39

© ap.

Het bekende blad Penthouse is bereid een miljoen dollar neer te leggen voor beelden van de zogenaamde 'golden showers' (plasseks) met president-elect Donald Trump. Dat liet de ceo van Penthouse, Kelly Holland, via Twitter weten.

Holland zegt dat het Penthouse Global Media "geïntrigeerd" is door de niet-geverifieerde geruchten over seksfeestjes met Trump in Moskou. Buzzfeed en CNN publiceerden deze week fragmenten uit een berucht dossier dat een voormalige Britse geheim agent zou hebben voorbereid. Het pikantste gedeelte daaruit ging over de plasseks die Trump met enkele prostituees zou gehad hebben op het bed van een hotel in Moskou waar ook de Obama's in hadden geslapen. Trump zei dat dit onmogelijk was omdat hij aan smetvrees lijdt en deed gisteren tijdens een persconferentie de hele heisa af als 'nepnieuws'.



Kelly Holland wil nu graag zélf de beelden zien. "Bij Penthouse zijn we erop gebrand om het verhaal correct te brengen, eerder dan de eerste te zijn. Daarom zijn we bereid om tot een miljoen dollar te betalen voor de exclusieve rechten van de tapes met zijn escapades in het Russische hotel. Tenslotte is het eerst zien, dan geloven."