CIA meent dat Rusland meer dan één seksvideo met Donald Trump heeft

© photo news.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is van oordeel dat Rusland in het bezit is van meer dan één seksvideo waarin een hoofdrol is weggelegd voor verkozen president Donald Trump. De BBC-correspondent in Washington Paul Wood stelt dat hij bronnen heeft die ook stellen dat Rusland bewijsmateriaal in handen heeft waarmee het land Trump zou kunnen chanteren.

De presidentiële suite in het Ritz-Carlton in Moskou. © Ritz-Carlton. Trump heeft de aantijgingen van de voormalige Britse spion Christopher Steele, als zou de Russische overheid belastend en pervers materiaal inzake Trump in handen hebben, boos van tafel geveegd.



Het eergisteren gelekte 'ongeverifieerde' dossier, stelt niet alleen dat Trump banden heeft met Rusland maar tevens dat hij prostituees zou hebben ingehuurd om te plassen op het hotelbed waarin de Obama's hadden geslapen.



Het Russische veiligheidsagentschap FSB zou daarvoor camera's en microfoons hebben geïnstalleerd en het hele gebeuren hebben opgenomen. Tijdens zijn eerste persconferentie als verkozen president deed Trump die aantijgingen van de hand als 'fake news' en gaf hij de media die erover hadden bericht een veeg uit de pan.



Gisteravond liet BBC-reporter Paul Wood weten dat hij in augustus vorig jaar door een tweede bron attent werd gemaakt op het bestaan van een seksvideo met Trump. Een gepensioneerde spion zou die informatie van "het hoofd van een Oost-Europese inlichtingendienst" hebben.



Wood verklaarde dat hij daarop zijn CIA-contacten vroeg of het verhaal van de seksvideo klopte. "Ik kreeg daarop de booschap van het agentschap (het CIA, red.) dat er meerdere bronnen waren voor die beweringen, en dat het agentschap die bronnen geloofwaardig achtte".



"Voorts zou er 'meer dan één tape' zijn, zowel video als audio, op 'meer dan één datum', 'op meer dan één plek' - in het Ritz-Carlton in Moskou en in Sint Petersburg - en dat het materiaal van seksuele aard was".



James Clapper, topman van de Amerikaanse inlichtingendiensten, besprak gisteravond met Trump de mediastorm rond het gelekte dossier. Clapper verklaarde dat hij ervan overtuigd is dat het niet de Amerikaanse inlichtingendiensten waren die het document lekten van de voormalige Britse spion Steele.

