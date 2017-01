CNN reageert op Trump: "Dat het Trump-team dan specifieert wat er inaccuraat was aan onze berichtgeving"

Door: HV

President-elect Donald Trump tijdens de persconferentie in de Trump Tower gisteren.

Nadat president-elect Trump de berichtgeving van CNN over een Russisch rapport met zogenaamd "compromitterend materiaal" over zijn persoon op de korrel had genomen in zijn speech, nam CNN-anker Jake Tapper de berichtgeving van zijn team onder de loep. Zijn conclusie: "We hebben het volste vertrouwen in onze verslaggeving. De berichten over het rapport voldeden perfect aan de taak die de pers als vierde macht dient uit te oefenen."

Volgens CNN-anker Jake Tapper zou Donald Trump de berichtgeving van zijn zender over het vermeende rapport gelijkschakelen aan de berichtgeving die BuzzFeed rond de hele zaak uitbracht om zichzelf te beschermen én om de verslaggeving van CNN inhoudelijk onderuit te halen. Terwijl BuzzFeed de Russische memo van maar liefst 35 pagina's integraal online zette, koos CNN ervoor om dat uitdrukkelijk niet te doen. Dat verschil maakt volgens Tapper dat de berichtgeving van CNN over de hele zaak volledig gerechtvaardigd was. "We hebben altijd duidelijk gemaakt dat we geen details uit het rapport zouden brengen, omdat de aantijgingen die het maakt niet onderschrijven", zo klinkt het in een statement.

"No not you, you are fake news", zo legde Trump CNN-journalist Jim Acosta tijdens zijn persconferentie het zwijgen op Het enige waar CNN in zijn berichtgeving wel melding van maakte, was van de 2 pagina's lange samenvatting van het Russische rapport die zou zijn overgemaakt aan president Obama en Trump - een feit dat overigens ook door andere grote nieuwsbronnen werd overgenomen én dat vooralsnog door niemand officieel ontkend wordt. "Niemand betwist dat de synopsis waarvan wij spreken effectief in de powerpoint van de inlichtingendiensten opgenomen stond", zo klinkt het. Bovendien benadrukt Tapper dat CNN het Trump-team uitgebreid de kans heeft gegeven om zelf op het bericht te reageren, maar dat daar niet op werd ingegaan.

"You are fake news" © reuters. Over het gedrag dat Trump gisteren stelde tijdens zijn persconferentie, had Tapper scherpe woorden over. De president-elect weigerde er met klem het woord te geven aan een van de aanwezige CNN-journalisten Jim Acosta omdat zijn medium aan "fake news" zou doen. Uitdrukkelijk beval Trump de man - die graag een vraag wilde stellen - zijn mond te houden.



"Wat ik vermoed dat we hier gezien hebben is een poging om legitieme en verantwoordelijke berichtgeving over de aanstormende regering nu al in diskrediet te brengen door het weg te zetten als 'slechte journalistiek' die niemand goed doet", zegt Tapper. Hij waarschuwt andere media dan ook hier de komende jaren bedacht op te zijn.