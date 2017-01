Ethische waakhond Amerikaanse regering: "Trump blijft belangenconflicten riskeren"

Door: redactie

trump president Het plan dat Donald Trump heeft aangekondigd om afstand te nemen van zijn zakelijke imperium, sluit belangenconflicten bij lange na niet uit, oordeelt de ethische waakhond van de Amerikaanse regering. Directeur van het ethische bureau Walter Shaub maakte vandaag duidelijk dat Trumps voornemen om het bestuur van zijn bedrijven over te dragen aan zijn zoons wat hem betreft volstrekt niet aan de standaard voldoet.

"Ik wou dat de omstandigheden anders waren en ik niet de noodzaak had gevoeld om mij publiekelijk uit te spreken'', begon Shaub zijn verhaal. Dat hij zich toch uitspreekt, komt doordat het plan van Trump volgens hem "betekenisloos is vanuit het perspectief van belangenverstrengeling''.



Shaub wees erop dat de president weliswaar niet wettelijk verplicht is om rigoureus afstand te nemen van zijn zakelijke belangen, maar volgens hem is dat wel gebruikelijk en verstandig. "Hij zal een sterkere president zijn en een grotere kans van slagen hebben'', aldus de baas van het ethische bureau.



Toekomstige ministers zijn wél wettelijk verplicht om volledig uit zaken te stappen. "Zou een president zichzelf aan een lagere standaard moeten houden dan de mensen die hij benoemt?'', vroeg Shaub retorisch.



Trump kan zijn vermogen volgens hem beter onderbrengen in een zogeheten 'blind trust'. Als hij dat doet, heeft hij er geen enkele zeggenschap meer over en wordt hij ook niet op de hoogte gehouden. Maar met zijn twee zoons als bestuurders is de constructie waar Trump voor kiest "niet eens halfblind'', zei Shaub.