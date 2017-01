Zelfs pro-Trump Fox News steunt door Trump vernederde CNN-reporter

Bewerkt door: LB

12/01/17 - 07u10 Bron: CNN, FOx, Mashable

De manier waarop de verkozen president Donald Trump tijdens zijn persconferentie gisteren CNN-reporter Jim Acosta vernederde, was ongehoord. Trump verbood Acosta een vraag te stellen en beschuldigde hem en zijn medium ervan 'fake news' te brengen. "Jij bent fake news", zei een gepikeerde Trump. Opmerkelijk is dat de grote concurrent van CNN, het Trump-getrouwe conservatieve Fox News, de verdediging van de vernederde reporter op zich nam.

Shephard Smith, het nieuwsanker van Fox News, sloot zijn dagelijks nieuwsbulletin af met een bedenking over de rumoerige persconferentie, de eerste die Trump hield sinds zes maanden. Hij brak daarbij een lans voor Acosta en CNN. "CNN noch andere journalisten horen gekleineerd en gedelegitimeerd te worden door de verkozen president", zei Smith.



Tijdens de persconferentie had Trump een vraag van Acosta weggeblaft. Hij beschuldigde CNN ervan 'fake news' te zijn omdat de zender dinsdag verslag had uitgebracht over een dossier dat Rusland in handen zou hebben dat belastende informatie bevat over Trump en meldde dat leden van Trumps campagneteam contact hadden met Russische autoriteiten. In tegenstelling tot Buzzfeed had CNN geen aantijgingen uit dat dossier gepubliceerd omdat die niet konden geverifieerd worden.

Lees verder onder de video