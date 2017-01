Twee derde van de Amerikanen wil dat Trump stopt met twitteren

Door: redactie

Voor de één is het een gruwel, voor de ander een bron van vermaak. Donald Trump heeft sinds 2009 al meer dan 34.000 Twitterberichten de wereld ingestuurd én heeft liefst 19,5 miljoen volgers. Maar veel Amerikanen - volgens een onderzoek van de universiteit van Quinnipiac (Connecticut) liefst twee derde van bevolking - vinden dat het tijd wordt dat hij zijn persoonlijke account op het medium sluit nu hij bijna president is. Trump zelf lijkt er echter niet wakker van te liggen, want sinds zijn verkiezingsoverwinning in november heeft de aankomend president echter geen tekenen gegeven dat hij stopt. En dus vormen zijn tweets nog geregeld aanleiding voor controverse. Het deleten van zijn persoonlijke account hoeft trouwens niet te betekenen dat hij niet meer kan twitteren. Trump 'erft' sowieso de presidentiële Twitteraccount @potus.