"Trump vergist zich: zijn belastingaangifte interesseert Amerikanen wel degelijk"

11/01/17 - 21u48 Bron: Huffington Post Door: Joeri Vlemings

Donald Trump reageerde vandaag tijdens zijn persconferentie in New York gepikeerd op de vraag of hij alsnog zijn belastingaangifte zou openbaar maken. "Niemand is daarin geïnteresseerd, alleen jullie journalisten", sneerde hij. Maar is dat wel zo? De Huffington Post stelt van niet.