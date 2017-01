Witte Huis: "Kritiek van Trump op inlichtingendiensten is erg ondoordacht"

Door: redactie

11/01/17 - 21u33 Bron: Belga, Reuters

Josh Earnest, woordvoerder van het Witte Huis. © ap.

Het Witte Huis hekelt de kritiek die de Amerikaanse president-elect Donald Trump heeft geuit op de inlichtingendiensten. De uitlatingen van Trump, die vandaag onder meer een vergelijking had gemaakt met nazi-Duitsland, waren "erg ondoordacht", zo verklaarde Josh Earnest, woordvoerder van Het Witte Huis.

Earnest stelde dat het voor iedereen, "op gelijk welk niveau", ondoordacht is om de motieven van de Amerikaanse inlichtingendiensten in twijfel te trekken. Hij beklemtoonde dat de medewerkers van de inlichtingendiensten ware "patriotten" zijn.



Trump had felle kritiek geuit nadat er berichten waren verschenen over bezwarende Russische informatie over de president-elect. "De inlichtingendiensten zouden nooit hebben mogen toelaten dat dit nepnieuws naar het grote publiek 'lekte'", zo stelde hij.



Earnest had ook kritiek op Trumps geheimdoenerij over zijn financiële relaties met Rusland. Het Witte Huis dringt er bij Trump en zijn team op aan om informatie daarover naar buiten te brengen, zodat de geruchten over zijn banden met Moskou de kop ingedrukt kunnen worden. "Een dergelijke geheimhouding zaait alleen maar publieke twijfel," aldus Earnest.