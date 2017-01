"En straks heet de volgende Bond-film Donald": de analyse van prof Matthijs

Door: Philippe Ghysens

Donald Trump heeft prostituees laten plassen in een hotelbed waarin ook Obama sliep. Hij liet zijn politiek tegenstanders bespioneren en speelde de informatie door aan de Russen. Althans, dat beweert een Britse ex-spion. "En straks is de titel van de volgende James Bond-film bekend: 'Donald'", relativeert Amerikakenner Herman Matthijs (VUB) het geheime rapport dat nu plots opduikt.

"Trump legt volgende week vrijdag om 12 uur plaatselijke tijd de eed af en dan is hij president. Punt. Al de rest is naast de kwestie", aldus de VUB-professor. "En daarna? Hij kan afgezet worden als hij meineed of landverraad pleegt, of een moord begaat. Tegen Bill Clinton is de impeachment-procedure gestart omdat hij in de senaat onder eed heeft gelogen over Monica Lewinsky. Ik zie het met Trump zover niet komen. Vergeet niet dat de Republikeinen de meerderheid hebben in de Senaat en het Huis. Dan moet er echt al ruzie ontstaan binnen de partij zelf."



