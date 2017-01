Trump scheldt op inlichtingendiensten: "Leven we soms in nazi-Duitsland?''

Door: redactie

Goldenshowergate De toch al gespannen relatie tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en de nieuwe president Donald Trump heeft woensdag een nieuw dieptepunt bereikt. Trump twitterde dat die diensten nooit hadden mogen toestaan dat het "nepnieuws" (over Trumps vermeende relatie met het Kremlin) zou "lekken" naar het publiek.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

"Nog een laatste uithaal naar mij. Leven we soms in nazi-Duitsland?''

De twitterwoede van de man die 20 januari president van de VS wordt, is nu veroorzaakt door nieuwe lekken van overheidsfunctionarissen. Zij hebben - zoals dinsdag bleek - gezegd dat Trump afgelopen week vier chefs van inlichtingendiensten over de vloer had. Ze zouden met hem hebben gepraat over een rapport van een particulier onderzoeker, die afgelopen jaar stelde dat Trump mogelijk door het Kremlin kan worden gechanteerd.



Trump noemde dat nepnieuws en sprak van een politieke heksenjacht.

Het rapport waar de veiligheidschefs mee kwamen was op zich niet nieuw, maar wel dat de suggesties erin na lange tijd serieus worden genomen. Rusland heeft mogelijk informatie over Trump, zowel in de privésfeer als over zijn zaken, die hem in diskrediet zou kunnen brengen. Daarmee zou hij chantabel zijn en ongeschikt voor zijn nieuwe functie.



Brits geheim agent

In feite gaat om een serie memo's die als een rapport te boek staat en die al maanden circuleert. Het komt van een voormalig Brits geheim agent die als ondernemer een onderzoek naar Trump startte in opdracht van een felle Republikeinse tegenstander van Trump.



De ex-agent komt met de stelling dat het Kremlin en Trump stiekem heel nauw samenwerken en Rusland zou Trump kunnen chanteren, onder meer door Trumps 'onorthodoxe' gedrag in Rusland.

Trump twitterde woensdag ook dat Rusland geen invloed op hem heeft, "want hij heeft niks te maken met Rusland, geen handel, geen leningen, niks".



Wel heeft Trump de Russische president Poetin geprezen en wil hij betere betrekkingen.



Eerder heeft Trump de veiligheidsdiensten gekleineerd in een andere ruzie. Die gaat over beweringen dat Russen Trump in de aanloop naar de verkiezingen zouden hebben gesteund door computers bij Democraten te hacken en informatie door te spelen.