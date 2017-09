In Antwerpen hoef je nu je luie zetel niet meer uit voor McDonald's

Door: TVM

© Instagram @mcdonaldsnl.

Een jaar geleden werd UberEATS gelanceerd in Brussel en nu is Antwerpen aan de beurt. Er zijn al meer dan 60 restaurants aangesloten op de maaltijdbezorgingdienst van taxi-app Uber, waaronder - tromgeroffel - McDonald's. Antwerpenaren moeten kortom niet eens meer uit hun luie zetel opstaan om van een Big Mac te genieten.

Net zoals bij grote concurrent Deliveroo kun je makkelijk bestellen via de UberEATS-app of op de website, waarna je je bestelling via realtime kunt volgen. Uber mikt op levering binnen het halfuur én werkt in tegenstelling tot Deliveroo niet met een minimumbedrag. In principe kun je dus zelfs een koerier naar je thuis laten fietsen met een eurodeal.



Tot nu toe is UberEATS alleen beschikbaar binnen de Antwerpse ring, maar er wordt gekeken of de dienstverlening uitgebreid kan worden naar de districten. Naast McDonald's doen ook restaurants zoals Felix Pakhuis, Coffeelabs, Poke Bowl en Barnini mee. Het aanbod wordt sowieso nog vergroot de komende dagen en weken.



Meer info: www.ubereats.com.