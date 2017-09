Nathalie Meskens brengt eigen kookboek uit en deelt eerste recept

Door: Annemie Vermeulen

21/09/17 - 13u00

© Bram Debaenst.

Ze kan zingen, acteren, presenteren en koken. Het logische vervolg op dat rijtje is een kookboek schrijven. En zo geschiedde, want Nathalie Meskens brengt in oktober haar eerste eigen kookboek uit. Ze schreef er al twee andere samen met haar ex-man.

Zo maak je het

Stap 1: Verwarm de oven voor op 150° C. Bekleed een bakplaat met bakpapier en rooster de pecannoten en de kokos in de oven gedurende ongeveer zeven minuten tot ze goudbruin zijn.



Stap 2: Doe de noten en kokos in een keukenmachine samen met de andere ingrediënten en mix tot een kruimelig, maar kleverig mengsel. Laat het niet helemaal glad worden.



Stap 3: Bekleed een springvorm (achttien centimeter doorsnee) met bakpapier. Doe het beslag in de springvorm. Overdek de kruimellaag met bakpapier en druk de bodem goed plat met je handpalm, zodat je een gelijkmatige laag krijgt. Haal het bakpapier er voorzichtig weer af en zet de vorm in de koelkast.



Stap 4: Tijd voor de vulling. Mix alle ingrediënten tot een glad mengsel. Voeg naar smaak extra limoensap of -zeste toe en zoet eventueel met wat extra honing of ahornsiroop. De vulling moet fris en een tikje zurig smaken.



Stap 5: Haal de vorm uit de koelkast en giet het beslag op de bodem. Dek de vorm af en zet de taart minstens een paar uur of tot de volgende dag in de koelkast tot hij mooi is opgesteven.