Snelle lunch? Deze pad thai maak je in nog geen 20 minuten

Door: Birte Govarts

23/09/17 - 12u02

© .

Met het 'Basisboek Thailand' hebben de uitgesproken smaken en verrassende combinaties van de Thaise keuken binnenkort geen geheimen meer voor jou. Het bevat meer dan honderd traditionele recepten met een moderne twist, zoals gegrilde vis met karameldressing en chilipeper, of deze pad thai.

Dit heb je nodig:

© Uitgeverij Becht.

-250 g kipfilet, in dunne reepjes

-200 g rauwe garnalen, gepeld, darm- kanalen verwijderd en in de lengte gehalveerd

-175 g sen lek (noedels), 20 minuten in warm water geweekt tot ze zacht zijn, uitgelekt

-100 g zijden tofoe, in kleine blokjes

-100 g taugé, gewassen

-4 lente-uitjes, fijngesneden

-2 el plantaardige olie

-2 el vissaus

-2 el pinda's, geroosterd en grof gehakt

-2 tenen knoflook, fijngesneden

-1 ei

-1 verse, rode chilipeper, pitjes verwijderd en fijngesneden

-1 tl chilivlokken

-sap van 1 citroen

-partjes citroen

-blaadjes van 3 takjes koriander, gescheurd