Vegetarisch eten beter voor de lijn? Niet als je in deze valkuilen trapt

Minder rood en bewerkt vlees, meer plantaardige producten en groenten, zo klinkt het advies van de nieuwe voedingsdriehoek. Maar wie daarom denkt dat hij met vegetarische alternatieven automatisch gezonder bezig is, is eraan voor de moeite. In deze drie valkuilen trappen beginnende vegi- en flexitariërs vaak, wat zich vertaalt in extra kilo's op de weegschaal.

1. Je eet ongezonde vleesvervangers Een groenteburger of gemarineerde tofureepjes: het klinkt in principe gezond (en lekker), maar weet dat aan deze bewerkte vegetarische producten veel zout, suiker en smaakversterkers worden toegevoegd. Gepaneerde groenteburgers bevatten daarnaast meestal veel verzadigd vet en vervangen geen verse groenten, hoewel de naam die illusie doet uitschijnen. Kies in plaats daarvan voor natuurlijke, onbewerkte alternatieven, zoals bonen, kikkererwten en linzen.

2. Calorierijk snacken Een toast met pindakaas of een kommetje gemengde noten zijn gezonde snacks voor vegetariërs om ook genoeg proteïnen binnen te krijgen. Maar vergeet niet dat noten en notenpasta's erg calorierijk zijn en je er niet onbeperkt van kan snoepen. Overdrijf dus niet in porties en wissel ook eens af met snacks die minder calorieën bevatten, zoals rauwkost met wat hummus.

3. Je eet te weinig eiwitten Krijg je als vegetariër minder eiwitten binnen, dan bestaat de kans dat je veel honger hebt en gaat compenseren met andere calorierijke voedingsmiddelen. Zorg er daarom voor dat je genoeg plantaardige eiwitten eet om je hongergevoel te stillen. Die vindt je onder meer in eieren, bonen, groenten, quinoa en noten.