Online speciaal bier kopen? Nederlands bierplatform Beerwulf komt naar België

Door: TVM

20/09/17 - 12u00 Bron: De Volkskrant/RetailDetail

© Photo by Natasha Kapur on Unsplash.

Het Nederlandse bierplatform Beerwulf.com is sinds kort ook in ons land beschikbaar. De online bierwinkel, gefinancierd door Heineken, verkoopt meer dan 200 verschillende speciaalbieren aan de adviesprijzen van de brouwers. Bestellingen voor 17u worden de volgende dag al geleverd. Santé.

De verkoop van speciaalbier zit in de lift en ook steeds meer mensen raken vertrouwd met online shoppen. Dus zag Beerwolf.com midden maart het levenslicht in Nederland. Een online bierwinkel waarop meer dan 200 speciaalbieren aangeboden worden aan de adviesprijzen van de brouwers zelf. Heineken is de financier achter het project, maar staat verder wel los ervan. Hoewel natuurlijk wel alle bieren van Heineken, naast talloze anderen, op de shop verkocht worden.



Wie voor 17u biertjes bestelt, krijgt zijn of haar de bestelling al de volgende dag aan huis geleverd. Bestel je minder dan twaalf flesjes, dan betaal je daarvoor 4,95 euro verzendingskosten. Bestel je meer, dan is het gratis. Je kunt bieren per fles kopen en in pakketten.



Beerwulf werkt niet via een groothandel, maar doet de logistiek en distributie zelf. "We laten een partner de bieren ophalen bij de brouwerijen, opslaan in een magazijn in Utrecht en van daaruit de bestellingen samenstellen," zei manager Hans Böhm daarover aan de Volkskrant. De webshop hoopt zo snel mogelijk internationaal uit te breiden om zo de grootste speler te worden in Europa.