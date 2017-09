Minder dierlijke producten en meer groenten: oude voedingsdriehoek op zijn kop

Door: Annemie Vermeulen

19/09/17 - 12u40

© Belgisch Instituut Gezond Leven / Thinkstock.

Vergeet het beeld dat je had van de voedingsdriehoek, want dat wordt helemaal omgegooid door het nieuwe exemplaar dat het Vlaams Instituut Gezond Leven vandaag lanceerde. In tegenstelling tot de vorige driehoek is deze een geheel van twee driehoeken en een restgroep. En oh ja, hij staat ondersteboven.

Na twintig jaar werd het tijd om de voedingsdriehoek om te gooien en aan te passen aan het leven anno 2017. Dat doet het Vlaams Instituut Gezond Leven door de driehoek als trechter te gebruiken. Hoe meer je lichaam bepaalde voedingsstoffen nodig heeft, hoe hoger in de driehoek het staat. Vanboven vinden we water, gevolgd door plantaardige voeding. Zaken zoals tofu doen hun intrede in de voedingsrichtlijn.



In het midden van de driehoek staan dierlijke producten zoals vis en zuivel. Die mogen de weg naar ons bord vinden, maar hebben we niet elke dag nodig. Het puntje van de driehoek wordt gevuld door producten die een ongunstig effect hebben op ons lichaam, zoals boter of rood vlees. Lees ook Gezonde voornemens hou je gemiddeld maar 12 dagen vol, zo lukt het wel beter

