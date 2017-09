Het is weer zover: in oktober kun je voor een prikje bij Vlaamse topchefs gaan eten

Door: TVM

19/09/17 - 12u30

© Photo by Carissa Gan on Unsplash.

Jong Keukengeweld keert volgende maand weer terug. Het concept waarbij jongeren voor een prikje kunnen genieten van doorgaans dure (sterren)restaurants is al aan zijn negende editie toe. Deze keer zijn het jonge topchefs die in de kijker worden gezet. Vanaf 19 september kan iedereen onder de dertig een tafeltje voor de maand oktober reserveren.

Voor deze editie werden 56 jonge chefs, waarvan 12 nieuwe uitgekozen. De koks weten wat ze willen en schotelen een onbevreesde kookstijl zonder tierlantijntjes voor. Telkens met duurzame, kwaliteitsvolle ingrediënten als rode draad. Via producten van eigen bodem, alsmaar innoveren en hun ruw en onversneden kantje zetten de chefs Vlaanderen en Brussel op de kaart als gastronomische bestemming.



Hoe ze dat doen? Door jonge mensen van 18 tot 30 jaar voor een zacht prijsje te laten proeven van een driegangenmenu van topkwaliteit. De jongerenactie van Jong Keukengeweld is al enkele jaren een gigantisch succes. Vorig jaar aten meer dan 27.000 jongeren bij de Jong Keukengeweld-chefs.



De jongerenacties gaan door van 1 tot en met 31 oktober en van 1 tot en met 31 maart 2018. Vanaf begin 2018 gaat Jong Keukengeweld on Tour doorheen Vlaanderen. Maar daarover volgt meer komend najaar.



Reserveren vanaf 19 september

Vanaf 19 september om 12u 's middags kunnen jongeren een tafeltje voor de maand oktober reserveren via www.jongkeukengeweld.be. Voor 45 euro krijgen ze een driegangenmenu inclusief wijnen, water en bier. Voor restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 is het 55 euro voor datzelfde menu. Snel zijn is de boodschap! Hou de betaalkaart bij de hand want vanaf dit jaar betalen de jongeren meteen bij de reservatie.