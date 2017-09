Supersnel klaar! Sandra Bekkari kookt spaghetti courgetti met pesto

Door: Sandra Bekkari

Recept Gezonder eten begint bij minder gezonde gewoontes opgeven. Onze huischef Sandra Bekkari stelt voor om die spaghetti op je bord te vervangen door courgetti, of sliertjes courgette. Doe er nog wat pesto en kruidige tomaatjes bij en klaar is Kees. Wedden dat je de klassieke spaghetti niet zal missen?

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stap 2: Was de courgettes, snij de uiteinden eraf en maak sliertjes met een spiraalsnijder.

Stap 3: Doe de parmezaan, de knoflook, de olijfolie, de basilicum, het citroensap en de pijnboompitten in de blender en mix tot een gladde pesto.

Stap 4: Halveer de tomaatjes en leg ze in de ovenschaal met de snijkant naar boven. Besprenkel met een beetje olijfolie en kruid met Provençaalse kruiden, peper en zout. Bak 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Stap 5: Bak de courgetteslierten ongeveer 3 minuten in een pan met een beetje olijfolie; niet te lang, anders worden ze papperig. Kruid af met zwarte peper.

Stap 6: Haal uit de pan en laat even uitlekken.

Stap 7: Meng met de pesto. Leg er de tomaatjes op en werk af met pijnboompitten en verse basilicum.