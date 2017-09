Gezonder dan de klassieker: spaghetti courgetti alla bolognese

Door: Sandra Bekkari

21/09/17

Ben jij de klassieke spaghetti bolognese al beu? Vervang de spaghetti dan eens door courgetti. Zo heb je veel meer groenten op je bord en eet je gezonder dan bij de klassieker. Met dit recept van onze huischef Sandra Bekkari ben je meteen mee met de hype.

1 kleine rode ui, fijngehakt 1 teentje knoflook, geperst 200 g runder- of kalfsgehakt 3 wortelen, in heel kleine stukjes 1 kleine, zoete puntpaprika 200 g tomatenblokjes met basilicum 70 g tomatenpuree 2 courgettes 2 el geraspte parmezaan provençaalse kruiden zwarte peper snuifje zout olijfolie

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C.

Stap 2: Stoof de ui en de knoflook aan in olijfolie, maar laat niet kleuren.

Stap 3: Voeg het gehakt toe en plet en roer voortdurend met een vork.

Stap 4: Voeg de stukjes wortel en paprika toe en laat een 5-tal minuten meestoven. Voeg de tomatenblokjes en de tomatenpuree toe. Vul het lege blikje van de tomatenpuree met water, roer de restjes los en voeg toe aan de saus.

Stap 5: Kruid met Provençaalse kruiden, zwarte peper en zout en laat 25 minuten pruttelen.

Stap 6: Snij de uiteinden van de courgettes en maak slierten met een spiraalsnijder. Doe de slierten in een ovenschaal.

Stap 7: Giet er olijfolie over en kruid met zwarte peper en zout. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en zet 20 minuten in de voorverwarmde oven.

Stap 8: Dien op met de saus en werk af met wat geraspte kaas.