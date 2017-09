Spaghetti maar dan slanker, volgens Sandra Bekkari

Door: Sandra Bekkari

19/09/17 - 17u00

Recept Conform de nieuwe voedseldriehoek proberen wij minder koolhydraten en meer groenten op ons bord te krijgen. NINA's huischef Sandra Bekkari helpt ons daar graag bij. Je kan bijvoorbeeld pasta vervangen door courgetti, sliertjes gemaakt van courgettes. Even lekker, maar slanker en gezond.

12 scampi's 1 sjalotje, fijngehakt 1 teentje knoflook 1 appel in blokjes, met schil 1 stukje gember (1 cm), geschild en heel fijn gesneden 1 stengel citroengras, heel fijn gesneden 1 rode paprika, in dunne sliertjes 2 mespunten currypoeder 1 mespunt kurkuma 2 courgettes koriander olijfolie zwarte peper melk zeezout snuifje paprikapoeder 150 ml ongezoete kokos

Zo maak je het:

Stap 1: Ontdooi de scampi's, pel ze en verwijder het darmkanaal.

Stap 2: Stoof het sjalotje en de knoflook aan in olijfolie.

Stap 3: Voeg de stukjes appel, gember, citroengras, de paprika en de kruiden toe en stoof nog een vijftal minuten.

Stap 4: Voeg de kokosmelk en de scampi's toe en laat een kwartiertje pruttelen.

Stap 5: Snij de uiteinden van de courgettes en maak er slierten van met een spiraalsnijder. Doe ze in een ovenschaal.

Stap 6: Giet er wat olijfolie over en kruid met zwarte peper en zout. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie.

Stap 6: Zet 15 minuten in een oven van 180 °C.

Stap 7: Werk af met de verse koriander.