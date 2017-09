NINA tipt: pindakaas met zeezout en karamel

Door: TVM

19/09/17 - 07u30

© thinkstock.

Pindakaas is al jaren mijn favoriete broodbeleg en de potten van 1 kg (!) vliegen er bij mij thuis door. Ik was dan ook meer dan enthousiast toen Albert Heijn mij vroeg om een paar soorten uit te proberen, naar aanleiding van een aantal vernieuwingen die ze doorgevoerd hebben in hun gamma. Mijn favoriet? De pindakaas met zeezout en karamel van Mister Kitchen's.

© Mister Kitchen's.

De combinatie van karamel en zeezout is al een aantal jaren hip en happening in de foodsector. De supermarkten liggen er vol mee en je treft het zowel aan in chocolade, koffie als brood. Het Nederlandse chocolademerk Tony's Chocolonely werd in 2012 zelfs groot doordat ze een variant op de markt hadden gebracht met de smaakcombinatie. En die chocolade is zoveel jaren later nog altijd hun best verkochte smaak.



Een pindakaas met de smakencombinatie bestond nog niet, en daar heeft het eveneens Nederlandse bedrijfje Mister Kitchen's nu verandering in gebracht. De pindakaas smaakt romig zoet en tegelijkertijd verrassend zout en dat in één potje, heer-lijk.



Je koopt de pindakaas voor € 2,99 in alle filialen van Albert Heijn.