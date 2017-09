NINA tipt: de klassieker van Le Creuset in de hippe kleur millenial pink

Door: TVM

20/09/17 - 07u30

De gietijzeren stoofpannen van Le Creuset zijn al sinds de oprichting van het merk een groot succes in de keuken, maar ook klassiekers moeten meegaan met hun tijd. Dus biedt het Franse merk hun pannen nu ook aan in de kleur millenial pink, hipper kan haast niet.

Le Creuset staat wereldwijd gekend om zijn keukenapparatuur van ongenaakbare kwaliteit. In principe gaan de pannen van het Franse merk een levenlang mee, niet verwonderlijk als je weet dat iedere pan uniek is en volledig met de hand verfijnd wordt.



Natuurlijk betaal je daar dan ook een flinke duit voor, dus is het niet verwonderlijk dat het merk moeite heeft met jongeren aan te trekken. Door hun pannen nu ook in de hippe kleur millenial pink, een poederroze tint, uit te brengen, hopen ze een jongere doelgroep aan te spreken. En als we de pannen zo zien, gaan ze daar absoluut in slagen ook!



De pannen zijn op de webshop en in de winkels van Le Creuset te koop.