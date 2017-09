Koken met cola: cheesecake met Coca-Cola-saus

Door: redactie

15/09/17 - 15u35

© Coca Cola.

recept Vanaf zaterdag 9 september krijg je 9 weken op rij een receptenboekje bij Het Laatste Nieuws. Boordevol heerlijke topgerechtjes met je lievelingsmerken als hoofdingrediënt. Vorige week kookten we met speculoospasta, nu is Coca-Cola aan de beurt.

Bereiding:



1- Verwarm de oven voor op 180 °C.



2- Verkruimel de zandkoekjes.



3- Laat de boter in een kom smelten, voeg de verkruimelde koekjes toe en roer. Doe dit mengsel in een ronde of vierkante bakvorm. Laat 10 minuten in de oven bakken.



4- Klop de verse kaas op in een slakom. Voeg het suiker, de eieren en de eidooiers een voor een toe terwijl u stevig blijft opkloppen. Voeg de room, de zeste en het citroensap toe en vermeng.



5- Giet het mengsel op de koekjesbodem en maak goed glad. Plaats de taart in de oven op 140 °C en laat 45 minuten tot 1 uur bakken, afhankelijk van de dikte van de taart: het midden moet gebakken zijn maar nog wat bewegen. Laat afkoelen in de oven met de ovendeur op een kier.



6- Breng de Coca-Cola® samen met de sinaasappelzeste in een kom aan de kook, tot die tot een stroperige saus is ingedikt. Wanneer deze saus afkoelt, wordt die zeer dik: leng aan met een beetje sinaasappelsap.



7- Dien de cheesecake op met wat saus erover. De taart is de volgende dag en de dag erna nog lekkerder.



Tip! Om een gemarmerde cheesecake te maken, bereidt u eerst de Coca-Cola®-saus. Voordat u de cheesecake in de oven doet, giet u de saus in concentrische cirkels erover. Teken stralen om een spinnenwebmotief te vormen.