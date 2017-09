Pizza met chocolade: Dr. Oetker combineert het beste van twee werelden

Door: ND

15/09/17 - 13u39

© rv.

Het Duitse bedrijf Dr. Oetker heeft helemaal begrepen hoe hij zijn grootste fans tevreden moet stellen. De Pizza Dolce al Cioccolato is een pizza met een topping van drie soorten chocolade. En nog meer goed nieuws: liefhebbers kunnen hem vanaf volgende week bij ons kopen.

Een pizza die onze twee favoriete guilty pleasures - chocolade en pizza - combineert, het is een droom die dankzij Dr. Oetker werkelijkheid wordt. De Duitse producent fabriceerde die goddelijke combinatie onder de noemer Pizza Dolce al Cioccolato, die vanaf volgende week te koop zal zijn bij Carrefour.



De lekkernij stop je net zoals een gewone pizza 10 à 11 minuten in een voorverwarmde oven van 200 graden, waardoor het deeg hard wordt en de chocolade gaat smelten. Loopt het water je al in de mond? Toch ook even vermelden dat één pizza goed is voor maar liefst 960 kcal. Een klein spiesje (of twee) zal dus ook wel volstaan als dessert of tussendoortje.