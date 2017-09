Minderen met vlees? 5x heerlijke vegetarische inspiratie

Door: ND

© Healthyisfunky.

Wakkeren de berichten over het slachthuis in Izegem jouw voornemen aan om wat vaker vlees te schrappen? Wij inspireren alvast met vijf heerlijke vegetarische recepten. Een linzenburger of "spekjes" van oesterzwam, niemand die vlees zal missen in deze lekkere maaltijden.

2. De linzenburger als perfecte vleesvervanger



In plaats van je tanden in een hamburger te zetten, kan je het ook eens proberen met een vegetarische linzenburger, volgens het recept van Mich van Healthy is Funky. Minstens even voedzaam en smakelijk als de variant met vlees, beloofd. © Healthyisfunky.

3. Courgettebootjes met heel veel groenten aan boord



Het voordeel van vegetarisch koken is dat je automatisch meer groenten in je recepten verwerkt. Zoals deze courgettebootjes, een vegetarisch gerecht met prei, selder, champignons én kerstomaatjes. © NINA kookt.

4. Quiche met peer en gorgonzola



Sterke kazen à la gorgonzola: you love it or you hate it. Maar wie het lekker vindt, kan er ook echt van smullen. Zoals in deze quiche met peer en gorgonzola. De combinatie van de zoute, sterke kaas met zoete peer vormt een gedroomd duo. Smakelijk! © NINA kookt.