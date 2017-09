Hier zijn ze: de beste Belgische foodbloggers voor al uw keukeninspiratie

© Photo by Brooke Lark on Unsplash Copy.

Nog niet zo lang geleden kondigden we aan dat de eerste Belgian Food Blog Awards een feit zijn. Welnu, hier zijn ze dan: de genomineerden voor de allereerste editie.

Maar liefst 90 keukenprinsen en -prinsessen schreven zich in om zo'n felbegeerde award in de wacht te slepen. Een professionele food jury, die bestaat uit journalisten Céline Pécheux (Elle) en Eva Kestemont (Weekend Knack), foodfotograaf Luk Thijs en chef Jeroen De Pauw, maakten hun selectie. En dit zijn ze dan:

Les Petites Pestes: lespetitespestes.com VEG&Tables: vegandtables.com As cooked by Ginger: ascookedbyginger.com Karola's Kitchen: karolaskitchen.be Gezonde Drukte: gezondedrukte.be

Newcomer

Would be chef: wouldbechef.be (2017)

Bible of Drinks: bibleofdrinks.com (2016)

Hungry for More: hungryformore-mag.com/nl/ (2016)

Sofia Culinaria: sofiaculinaria.com (2016)

Good Food Good People Good Times: goodfoodgoodpeoplegoodtimes.com/ (2016)