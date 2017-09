Weg met de moeilijke macchiato, gewone filterkoffie is weer hot

Door: Bonne Kerstens

13/09/17 - 08u40 Bron: AD

Lekkende percolators, peperdure apparaten met speciale koffiepads of capsules; het hóeft allemaal niet meer. Je kan tegenwoordig met een gerust hart weer een ouderwetse pot filterkoffie zetten. De nostalgische koffiefilter is namelijk helemaal terug.

De ouderwetse bak filterkoffie moest het de afgelopen jaren steeds vaker afleggen tegen bijvoorbeeld de Senseo, de Nespresso of het dure espressoapparaat. Dat tij lijkt te keren. Filterkoffie wordt vooral bij jongeren steeds populairder: goedkoop, en zo gezet.



Het succes is ook te zien in de verkoop van filterkoffieapparaten. Coolblue verkocht het afgelopen jaar 58 procent meer filterkoffieapparaten dan het jaar daarvoor. Bol.com zag een stijging van 30 procent.



Lekker en niet duur

Marijn Gijsbers, die dit jaar tot beste barista van Nederland werd uitgeroepen, beaamt de revival: "De trend van filterkoffie, of zoals wij het noemen: slow coffee, zien we al langer, maar vooral de laatste twee jaar is het echt populairder aan het worden. Niet vreemd: het is gewoon lekkere koffie, zonder dat je een peperduur koffieapparaat nodig hebt. En er is minder kennis nodig voor een kwalitatief goed kopje koffie. Daarbij is het echt iets van deze tijd om weer zwarte koffie te drinken. Het is gezonder, minder vet en bevat minder dierlijke producten dan bijvoorbeeld cappuccino." Ook Jeroen Meus gaf in zijn programma "Dagelijkse Kost" al aan een fan te zijn van een ouderwets kopje filterkoffie.