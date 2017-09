Na witte, bruine en pure chocolade is er nu ook... roze!

Door: ND

5/09/17 - 14u15

#Breaking : White, milk & dark chocolate - and today, the world is introduced to #RubyChocolate : https://t.co/gePxV9nePH #Innovation pic.twitter.com/ihzG5dIXh7

Na witte, bruine en zwarte chocolade, voegt het bedrijf Barry Callebaut een nieuw kleurtje aan het palet toe: de roze variant. Om de roze chocolade te verkrijgen worden geen kleurstoffen gebruikt, en ze is vernoemd naar de cacaoboon waarvan ze gemaakt is, "ruby".

Chocoladebedrijf Barry Callebaut brengt binnenkort de roze variant op de markt voor liefhebbers van chocolade én de kleur van Barbie. De nieuwe chocoladesoort heeft een fruitige smaak van bessen en is smeuïg, aldus de chocolademaker. Hij kreeg de naam 'ruby', naar de cacaoboon die gebruikt wordt om de chocolade te maken. De bonen komen van over heel de wereld.



"De chocolade werd ontdekt uit een selectie van veel verschillende soorten cacaobonen", zegt woordvoerder Korneel Warlop. Kleur en smaakt worden ontwikkeld tijdens de verwerking van de bonen, klinkt het. "Het is een heel lange zoektocht geweest van dertien jaar naar die cacaoboon en de ruby chocolade." Ook de Duitse Jacobs University was betrokken bij de ontwikkeling. Barry Callebaut, het bedrijf dat in 1996 ontstond uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry, stelde de nieuwe chocolade vandaag voor in Shanghai.