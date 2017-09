7 dingen die we weggooien, maar perfect eetbaar zijn

TK

3/09/17 - 13u00 Bron: Women's Health

© Unsplash.

Onze maatschappij wordt getekend door verspilling. Elke week belandt een groot deel van onze koelkastinhoud in de vuilnisbak omdat we de spullen niet op tijd konden opeten. En daarnaast gooien we ook dingen weg waarvan we denken dat het afval is, maar die eigenlijk perfect eetbaar zijn. Wij geven een overzicht om het milieu en je portefeuille wat te sparen.

1. Stam van broccoli en bloemkool

Deze twee groenten vallen onder de kruisbloemenfamilie en zijn een van de gezondste producten die je kan eten. Het is dan ook zonde om de stammen weg te gooien. Toegegeven, ze zijn een stuk harder, maar zitten wel tjokvol betacaroteen, antioxidanten en foliumzuur. Stop ze in een groentensoep of rasp ze in een salade.



2. Wortelloof

Wie biologische wortels koopt, moet er het loof er zelf nog afsnijden. De meeste mensen gooien die groene bladeren gewoon weg, ook al zijn ze een uitstekende bron van vitamine A. Stop ze samen met wat olie, kaas en noten in een blender voor een verrukkelijke pesto.



3. Schil van watermeloen

Weinigen weten dat de harde schil van de watermeloen perfect eetbaar is. Ze bevat veel citrulline, een aminozuur dat je aders ontspant en verbreedt, en zo goed is voor je bloeddruk. Je kan ze in stukjes snijden en pekelen, wat je een lekkere snack oplevert.



4. Komkommerschil

Het komkommervlees zelf bestaat vooral uit water; zoals bij veel groenten zitten de voedingsstoffen voornamelijk in de schil. Bij komkommer bevat die veel vitamine K, wat goed is voor je botten en je bloedstolling. Laat die schil er dus gewoon aan, maar vergeet dan wel niet even goed te wassen. Lees ook Aan deze keukentools hoef je niet te veel geld uit te geven

Schol: voor meer dan 250.000 euro wijn gestolen via onderaardse gangen in Parijs

Om op te eten: dit meisje maakt de mooiste creaties uit taartdeeg © Unsplash.