Aan deze keukentools hoef je niet te veel geld uit te geven

Door: redactie

1/09/17 - 11u00 Bron: PureWow

© thinkstock.

Keukentools bestaan er in alle maten, soorten en prijsklassen. Maar hoe weet je nu of een duur koksmes de investering waard is, en of een stuk vis in die pan van dat budgetmerk even lekker zal zijn? PureWow lijst voor ons op welke keukentools een investering waard zijn en aan welke je beter niet te veel geld spendeert.

Investeer: keukenmessen Laat dat messensetje uit de supermarkt voor een spotprijsje maar netjes in het winkelrek liggen. Goede keukenmessen die lang meegaan zijn een prima investering. Bovendien maken ze het koken een stuk aangenamer, doordat je geen hele tomaat moet plat duwen voor je er een schijfje krijgt afgesneden. Verzorg ze goed door ze regelmatig te slijpen en niet in de afwasmachine af te wassen, maar voorzichtig met de hand.

Bespaar maar: kookpotten Een pot is een pot, zeker als je thuis zelf kookt. Of die nu 8 euro of 80 euro heeft gekost, elke pot zal water op dezelfde manier koken. Kies voor een set die goed in de hand voelt uit een materiaal dat je aangenaam vindt. Aluminium, koper of roestvast staal zijn goede opties.

Investeer: pannen met antiaanbaklaag © thinkstock. Een pan met antiaanbaklaag die maar een paar bakbeurten meegaat, is een slechte koop geweest. Niet alleen brandt het eten zo aan, er kunnen ook stukjes van de antiaanbaklaag los komen, die kankerverwekkend kunnen zijn. Investeer in een goede pan en zet ze niet in de afwasmachine.

Bespaar maar: een koffiezetapparaat Tenzij je van plan bent om elke dag uitgebreid cappuccino's te maken, maakt het weinig uit met welk koffiezetapparaat je dat dagelijks bakje troost zet. Welke bonen en welk water je gebruikt weegt meer door dan het merk en type koffiemachine, dus je hoeft niet te investeren in het allerduurste apparaat dat je kan vinden.

Investeer: een staafmixer Een staafmixer kan je vinden vanaf enkele euro's, maar het loont toch de moeite om een iets duurder exemplaar op de kop te tikken. Niet alleen mixt die sneller en vlotter - wat aangenamer werkt in de keuken - een goede mixer gaat jarenlang mee. Koop je een goedkoper exemplaar, dan is de kans groot dat die regelmatig aan vervanging toe is. Zo ben je aan het einde van de rit evenveel geld kwijt, en heb je nog steeds geen degelijke staafmixer.