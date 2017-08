5 gezonde en makkelijke snacks die geen groenten en fruit zijn

Door: TVM

31/08/17 - 17u00

In de namiddag steekt de drang naar een tussendoortje al eens de kop op en dan is nee zeggen tegen koekjes, chips en andere ongezonde snacks knap lastig. Bij deze receptjes hoeft dat gelukkig niet. 5 lekkere en gezonde snacks die geen typische kerstomaatjes of komkommer zijn.

1. Geroosterde kikkererwten

Kikkererwten ken je waarschijnlijk van in hummus of falafel, maar ook op zichzelf zijn ze lekker en gezond. De peulvruchten zitten boordevol vezels en antioxidanten en ze bevatten daarnaast niet eens al te veel calorieën terwijl ze wel vullend zijn. Je kunt ze los uit het handje eten, maar geroosterd zijn ze nog lekkerder.



Bereidingswijze

Laat de kikkererwten uitlekken in een vergiet en wikkel ze daarna in een keukenhanddoek zodat ze zo droog mogelijk zijn. Verspreid ze vervolgens uit op een bakplaat, voeg olie en peper en zout toe en eventueel wat paprika- of chilipoeder. Laat ze daarna zo'n 50 minuten roosteren in een oven die je hebt voorverwarmd op 200 graden. Draai de erwten elke tien minuten om zodat ze niet aanbranden.



2. Edamame boontjes

De kans is groot dat je ooit al wel eens edamame boontjes hebt gegeten in pakweg een sushirestaurant, maar je kunt ze even goed thuis maken. Ze zijn rijk aan eiwit, ijzer, calcium en omega-3 vetzuren en zijn net als kikkererwten ook goed vullend.



Bereidingswijze

De boontjes van de sojaplant koop je in de meeste (Aziatische) supermarken diepgevroren, waarna je ze simpelweg kunt stomen of een paar minuten koken in gezouten water. Soms kun je ze ook opwarmen in de microgolfoven. Laat ze daarna even opdrogen, bestrooi met wat zeezout en smullen maar.

3. Popcorn

Uiteraard doelen we hier niet op de popcorn die je koopt in de bioscoop, maar popcorn kan wel degelijk een gezonde snack zijn als je er niet al te veel aan toevoegt. Het bevat namelijk best veel vezels en ook antioxidanten en is eveneens laag in calorieën.



Bereidingswijze

Bij popcorn staat of valt alles bij de bereidingswijze. Schep je er tonnen suiker of zout over dan is er niets gezonds aan. Hetzelfde geldt als je er boter aan toevoegt. Koop daarom maïskorrels die nog niet op smaak gebracht zijn en voeg er zelf een beetje Himalayazout of Keltisch zeezout aan toe en eventueel wat olie als je de popcorn te droog vindt.



4. Olijven

Olijven zijn een goede bron aan gezonde vetten en ze zijn ook nog eens laag in calorieën. Alleen is het belangrijk dat je op voorhand de ingrediëntenlijst goed nakijkt, want regelmatig worden olijven uit de supermarkt zodanig veel bewerkt dat er niets gezond meer aan is.



Best koop je olijven op de markt of in de natuursupermarkt die zongerijpt zijn en vermijd inktzwarte olijven want die zijn meestal gekleurd met een kleurstof. © thinkstock.