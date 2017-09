Trendy is het nieuwe zwart: dit zijn de hipste koffies van het moment

© Instagram.

Een eenvoudig kopje koffie is zó 2016. Nu drinken we onze koffie uit een ijshoorntje, of bestellen we zonder verpinken een cold brew, espresso-martini of Kopi Luwak. Koffie is hipper dan ooit, maar daar heb je wel het juiste vocabularium voor nodig. Wie door het koffiebos de bonen niet meer ziet: wij helpen je graag uit de nood.

Matcha latte. Voor wie het nog niet wist: de matcha latte hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis, aangezien het technisch gezien geen koffie is. Bij deze: je bent gewaarschuwd als je dit drankje bestelt de volgende keer dat je in een hippe koffiebar zit. Espresso komt er niet aan te pas, wél groene theeblaadjes, melk en water. Het is maar dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Beetroot latte. Knalroze en tjokvol gezondheidsvoordelen? Dat moet de bietenlatte zijn. Het werd populair in Australië en is sinds kort ook bij ons te vinden in de betere koffiebar. Of het echt lekker is, durven we niet met zekerheid zeggen. Maar van de kleur (te danken aan het rodebietenpoeder) worden wij alvast wél vrolijk.

Coffee cone. Koffie en ijsje in één? Beter dan dat wordt het niet. En als je een coffee cone bestelt, is dat precies wat je krijgt: een smakelijke latte in een hoorntje dat - meestal - ook nog eens met chocolade gevuld is. Let op: je moet wel snel drinken, je wilt immers niet dat je hoorntje gaat lekken.

Black latte. We hebben al een groene matcha latte, een roze bietenlatte en nu ook een zwarte latte. De ideale zwarte koffie voor wie niet van koffie houdt, zeg maar, want het drankje is voornamelijk gemaakt van soja en sesamzaad. Cafeïne vind je er helaas niét in terug. De zwarte kleur dankt het drankje aan de gestoomde soja, sesamzaadjes, pinda's en amandelen.

Kopi Luwak. Dé koffie der koffies is een kopje Kopi Luwak. Het is de ultieme luxekoffie die gekenmerkt wordt door een speciaal productieproces. Een civetkatachtig dier, de luwak, selecteert de beste koffiebessen en eet die op. Het vruchtvlees aan de buitenkant wordt verteerd maar de koffieboon blijft intact. De bonen in de uitwerpselen worden met de hand verzameld, grondig gewassen en vervolgens licht geroosterd. Het resultaat is een smakelijk, doch peperduur, kopje koffie. Zie je Black Ivory Coffee staan op de kaart? Dat is quasi hetzelfde, maar dan met olifanten.

Espresso-martini. Een koffie met net dat tikje meer? Dan bestel je best een espresso-martini. Niet zozeer geschikt voor vroege ochtenden, wél voor een gezellige avond met vriendinnen, dankzij het hoge percentage aan koffielikeur en wodka. Plezier gegarandeerd!

Cold brew. Een iced coffee maar dan beter, zo kan je cold brew het best omschrijven. Cold brew wordt - verrassing - koud 'gebrouwen'. Dat betekent dat de koffie nooit verwarmd is, in tegenstelling tot iced coffee, wat eigenlijk warme koffie is die vervolgens afgekoeld werd. Daardoor is cold brew iets zoeter en bevat het meer cafeïne.

Slow coffee. Een fancy naam voor de iets minder fancy doorloopkoffie die we thuis ook allemaal kunnen zetten. Niet meer en niet minder. Maar wel altijd lekker natuurlijk.

Dirty chai. Fans van de Chai tea latte? Dan is een Dirty chai ongetwijfeld ook wat voor jou. Hetzelfde drankje, maar dan inclusief een shotje espresso. Klinkt eigenlijk nóg beter als je het ons vraagt.