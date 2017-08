Waarom dat dessertje veel beter smaakt bij een kop koffie

Door: redactie

30/08/17 - 17u00 Bron: Forbes.com

© Thinkstock.

Grijp jij bij een kopje koffie automatisch naar een chocolaatje of een andere suikerbom? Een nieuwe studie heeft onthuld waarom cafeïne naar zoet doet verlangen. Het verandert namelijk je smaakzin.

Onderzoekers gaven koffie aan twee groepen vrijwilligers. De eerste groep kreeg sterke koffie (met 200 milligram cafeïne), de andere dronk deca, maar niemand wist de exacte inhoud van hun kopje. Alle deelnemers kregen de opdracht suiker toe te voegen en de zoetheid van hun drankje te beoordelen. ZZij die cafeïne voorgeschoteld kregen, vonden hun kopje minder zoet dan de anderen, zo luidt de eerste conclusie van de studie in het wetenschappelijk blad Food and Science.



Placebo-effect

Vervolgens moesten alle deelnemers schatten hoeveel cafeïne er in hun drankje zat en hun mentale alertheid beoordelen. Verrassend resultaat: iedereen voelde zich even wakker nadat zijn of haar kopje op was. Niemand kon ook goed inschatten hoeveel cafeïne ze nu echt hadden opgenomen. De resultaten van het eerste deel van de studie bevestigt de theorie dat cafeïne de smaakervaring verandert. Zoetigheden lijken minder zoet. Het tweede experiment ondersteunt de theorie dat koffie een placebo-effect heeft. Wanneer we het drinken, verwachten we een wakkerder gevoel. En zelfs wanneer je deca drinkt, heeft het een positief effect.



"Wanneer je koffie met cafeïne drinkt, dan verandert je smaakervaring", vertelt onderzoeker Robin Dando. Het verrassende is dat wanneer een lekkernij minder zoet lijkt, je hier net meer van wil. Cafeïne maakt zoetigheden iets subtieler en dus aangenamer voor de smaakpapillen. Waardoor dat chocolaatje of koekje zoveel beter smaakt bij een tasje koffie.