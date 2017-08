De origineelste barbecuegerechtjes voor de laatste mooie zomerdagen

© thinkstock.

Het lijkt wel alsof de zon ons een mooi afscheid van de zomervakantie wil schenken, want dit weekend is ze weer volop van de partij. Tijd om dat barbecuestel nog eens boven te halen voor het alweer te laat is! Uiteraard doen we dat niet met een banale merguez worst, maar deze originele gerechten. Smakelijk!

Klassiekers maar dan anders © thinkstock. Chips en rauwe groentjes als voorgerechtje? Nee bedankt. Echte hipsters hebben liever een smakelijke avocado:



1. Snij de avocado doormidden en haal de pit eruit.

2. Leg de halve avocado's een vijftal minuten op de barbecue.

3. Vul de holte van de pit met zure room of een mengeling van feta en verse tomaatjes, en kruid af met peper en zout. Dien onmiddellijk op.



Na zo'n origineel voorgerechtje willen we uiteraard geen zoveelse zalmpapillot. Visliefhebbers zullen pas echt hun vingers aflikken bij deze heerlijke gegrilde inktvis. Hoe je het maakt?



1. Spoel de inktvis af, en dep goed droog. Zo krijg je geen vlammen op de barbecue.

2. Meng twee eetlepels citroensap met twee eetlepels olijfolie.

3. Drek de inktvis erin onder en laat 20 minuten weken op een koele plek.

4. Gril de inktvis 3 minuten langs de ene kant, en 3 minuten langs de andere kant. Kruid af met zeezout en peper.



Zelfgemaakte brochettes © thinkstock. Weeral die kant-en-klare houten stokjes met vlees die iedereen in huis haalt? Verras je gasten eens met volledig zelfgemaakte brochettes.



1. Leg de stokjes vooraf een uur in water, zo zullen ze niet in brand schieten tijdens het grillen. Vergeten? Dan kan je de uiteindes omwikkelen met aluminiumfolie.

2. Wie verschillende soorten vlees gebruikt, houdt best rekening met de baktijden. Een stukje kip is immers niet even snel graag als een een sappig stukje rund. Dat kan je makkelijk omzeilen door vlees met een langere gaartijd in kleinere stukjes te snijden.

Veggie © thinkstock. Niet alle barbecuegerechten moeten vlees of vis bevatten. Deze vleesvervangers zijn minstens even lekker als ze even op de barbecue gelegen hebben.



Wat dacht je van een papillot van gemarineerde tofoe? Ook quornblokjes kan je in wat zilverpapier op de barbecue laten sudderen, voor een ideale vervanger van dat stukje kip. De Griekse kaas Halloumi brengt die anders doorsnee brochette dan weer tot leven, terwijl je een vegetarische burger, bijvoorbeeld van zoete aardappel en kikkererwten, met even veel gemak op de barbecue roostert als een gewone burger.