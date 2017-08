Biggetjes die uit brand werden gered belanden als worst op barbecue voor brandweermannen

Bewerkt door: LB

23/08/17 - 17u45 Bron: The Independent, BBC

Illustratiebeeld. © thinkstock.

Achttien biggetjes die in het Engelse plaatsje Milton Lilbourne uit een stalbrand werden gered zijn als worst op de barbecue van het brandweerkorps dat hun leven had gered.

De biggen werden samen met twee zeugen door de brandweer uit een stalbrand gered. Zes maanden later werden de dieren geslacht en hun vlees verwerkt tot worst. Als bedankje schonk de boerin die worsten aan het brandweerkorps van Pewsey, die ze vervolgens op de barbecue gooide.



"Ik wéét dat vegetariërs dit vreselijk zullen vinden", verklaarde varkenskweker Rachel Rivers aan de BBC. De brandweermannen lieten weten dat de worsten "zeer aanbevelenswaardig" waren.



"Ik wilde ze bedanken. Ik beloofde ze na de bluswerken dat ik ze wat worst zou brengen, en ze waren heel opgetogen. Ik heb die dieren de best mogelijke levenskwaliteit geschonken, tot het tijd was om ze te slachten en ze in de voedselketen te brengen".



"Natuurlijk stemt me dat soms triest. Maar die worsten naar de brandweer brengen was de beste manier om ze te bedanken".