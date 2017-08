Zin in zoet maar weinig tijd? Deze dessertjes maak je in 10 minuten of minder

Door: TVM

Na het avondeten smaakt een dessertje altijd, maar vaak heb je niet al te veel zin meer om nog een uur achter het fornuis te staan. Gelukkig hoeft dat helemaal niet. Wij vonden 5 receptjes voor zoete lekkernijen die je in 10 minuten of minder klaarmaakt. En nee, er zitten geen mugcakes bij.

1. Panna cotta van groene thee (voor 6 personen)

Deze Aziatische variatie op de ultieme Italiaanse klassieker ziet er erg Instagramwaardig uit en het kost amper 10 minuten om te bereiden. Win-win.



Benodigdheden

- 250 ml volle melk

- 7 gram gelatine

- 500 ml verse slagroom

- 50 gr suiker

- 1 eetlepel matchapoeder

- Een handvol frambozen



Bereidingswijze

1. Giet de melk in een kleine kom, strooi de gelatinevellen erover uit en wacht 3 tot 5 minuten.



2. Warm het mengsel van melk en gelatine op in een pan tot de gelatine helemaal opgelost is, maar zorg ervoor dat het niet begint te koken. Doe vervolgens 1 eetlepel verse slagroom in een klein kommetje, voeg de matcha eraan toe en klop door elkaar tot je een pasta krijgt. Doe de matchapasta dan bij de melk en gelatine, samen met de rest van de slagroom. Doe ook de suiker erbij en blijf roeren tot ook die opgelost is. Zou in totaal niet langer dan 5 minuten mogen duren.



3. Giet de bereiding in kleine kommetjes en laat daarna opstijven in de koelkast. Dit kan een paar uur duren, dus je kunt de panna cotta niet opsmullen na 10 minuten helaas. Al hoef je er dus wel niet lang voor in de keuken te staan. Werk af met poedersuiker en frambozen.



2. Pindakaas repen

Deze repen zijn heerlijk smeuïg en poepsimpel om te maken. Je hebt er zelfs maar 5 ingrediënten voor nodig en 10 minuutjes van je tijd!



Ingrediënten

- 300 gram bruine suiker

- 350 gram poedersuiker

- 10 eetlepels boter

- 360 gram pindakaas

- 160 gram chocolade druppels



Bereidingswijze

1. Bedek een ovenschotel met zilverpapier.



2. Smelt 5 lepels boter in de microgolfoven en meng met de bruine suiker, de poedersuiker en de pindakaas. Smeer het mengsel uit op de ovenplaat, en zorg dat je ongeveer een laag hebt van 2 à 3 centimeter.



3. Smelt de chocoladedruppels en de overige 5 eetlepels boter 1 minuut in de microgolfoven. Roer het mengsel door elkaar en zet het nog eens 30 seconden in de microgolf totdat het volledig vloeibaar is. Giet het chocolademengsel uit over de laag pindakaas en verdeel evenredig over de vorm.



4. Laat minstens 3 uur afkoelen in de koelkast. Laat het daarna 10 minuten op kamertemperatuur staan, voor je de vorm in vierkantjes of rechthoeken snijdt.



3. Aardbeienmousse (3-4 personen)