Oesters uit de automaat: het kan op steeds meer plekken in Frankrijk

Door: TVM

6/08/17 - 12u30 Bron: Reuters

© thinkstock.

Vergeet kroket uit de muur, in Frankrijk kun je op steeds meer plaatsten oesters uit de muur trekken. Een trend die als het van ons afhangt, ook snel naar ons land mag overwaaien. In tussentijd is het alvast dé ultieme vakantietip voor wie deze zomer in la douce France vertoeft.

© Huitriere De Re.

Oesterboer Tony Berthelot was een van de eersten die met een automaat voor het luxueuze schaaldier kwam. Hij heeft in Ile de Ré, ter hoogte van Rochelle, een vaste clientèle opgebouwd. "Nu kun je midden in de nacht, als je enorme trek hebt in een oester, langskomen. En het beste is: ze zijn heel erg vers'', vertelt oesterfanaat Christel Petinon (45) aan persbureau Reuters.



De automaat van Berthelot is volledig gekoeld en is gebouwd met glazen panelen zodat je precies kunt zien hoe de oesters erbij liggen. Klanten betalen simpelweg met hun bankkaart waarna een deurtje naar keuze opent en een doosje met de gewenste hoeveelheid oesters binnen bereik ligt.



De oesterboer vindt het een logische stap. Hij verkoopt al dertig jaar zijn oesters aan supermarkten, hippe foodmarkets en viswinkels, maar was op zoek naar een nieuwe afzetmarkt. "We hadden het idee dat we na sluitingstijd veel inkomsten misten'', legt hij uit.



Strenge regels

De verkoop van oesters is wel aan veel regels gebonden. De levende schaaldieren moeten goed gekoeld bewaard worden en mogen niet te lang buiten zeewater gehouden worden. Anders krijgen bacteriën de kans om zich te ontwikkelen, wat voor de eter een fikse voedselvergiftiging kan betekenen.