In dit restaurant krijg je een fotokit voor de perfecte Instagramfoto

We kijken er al lang niet meer van op als een tafelgenoot zich in bochten wringt voor een perfect Instagramkiekje van zijn maaltijd. Maar dit Britse restaurant gaat wel heel ver mee in die trend. Dirty Bones in Londen deelt een kit uit met apparatuur voor de perfecte foodfoto, inclusief groothoeklens en selfiestick.

Slecht nieuws voor wie de kriebels krijgt van het type mensen dat "wacht, nog niet bijten van je hamburger, ik wil eerst een foto nemen" als standaardzinnetje op restaurant gebruikt. Deze keer wordt de kans zelfs groter dat de maaltijd effectief koud is voor je er een hap van kan nemen. In het Londense restaurant Dirty Bones stimuleren ze foodfotografie, door aan klanten kits uit te delen met een ledlamp, een mobiele oplader voor verschillende telefoons, een groothoeklens, een selfiestick en een statief met drie poten. Lees ook Tsjechisch "bier voor vrouwen" schiet bij dames in het verkeerde keelgat

Instagramproof "We willen mensen graag helpen om de perfecte foto te maken," legt Cokey Sulkin van Dirty Bones uit. "De mensen die ons restaurant bezoeken zijn vaak erg actief op sociale media, en dan vooral op Instagram." Het decor van het restaurant is dan ook erg Instagramwaardig, met torenhoge boekenrekken en quotes in neonverlichting aan de muren.