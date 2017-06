Weyts: "De EU brengt onze frietcultuur in gevaar"

TK

Binnenkort zouden onze typische Belgische frietjes heel anders kunnen smaken. De Europese Unie heeft immers plannen om een bepaalde stof te weren uit ons voedsel, meldt De Zondag. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft al een brief gestuurd naar de bevoegde commissaris om onze frietcultuur te verdedigen.

Concreet gaat het om de stof acrylamide, die ontstaat bij het verhitten van producten, zoals bij het bakken van frietjes. De stof zit daarnaast ook in koffie, aardappelchips, ontbijtkoeken en kan voorkomen in brood en gebakken vlees. Uit onderzoek is gebleken dat de organische verbinding kanker kan veroorzaken. De EU wil de stof dan ook zo veel mogelijk uit ons voedsel weren.



"Ik steun die strijd volledig", schrijft Weyts in de brief naar de Litouwse eurocommissaris Vytenis Andriukaitis, die bevoegd is voor voedselveiligheid. Maar hij ijvert daarnaast ook voor onze typische frietjes. "Het is belangrijk om bedachtzaam te werk te gaan en geen maatregelen te nemen die onbedoelde en verregaande gevolgen hebben voor onze rijke gastronomische traditie."



Als er minder acrylamide mag zijn, zouden alle frietjes op voorhand geblancheerd moeten worden voor ze naar de frituren gaan. Met andere woorden: het ritueel van twee keer bakken zal niet meer kunnen. "Onze frietjes danken hun smaak aan het vakmanschap van onze frituristen die de frietjes rauw bakken en vervolgens nog eens afbakken. Ik begrijp dat men buiten ons land een andere cultuur kent, met voorgebakken, geblancheerde en/of diepvriesfrieten. Maar wij hebben een eigen culinaire traditie. Het zou zonde zijn als de Europese Unie die zou verbieden."