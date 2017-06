Framboos beschermt tegen veroudering

Door: Melissa Van Boxstael

Net als aardbeien en blauwe bessen smaken frambozen heerlijk naar de zomer, en net zoals de zomer, is het frambozenseizoen altijd veel te snel voorbij.

Prince zong ooit over frambooskleurige baretten. Ik schrijf vandaag een lofzang op de framboos. Frambozen danken hun mooie rozerode kleur aan de anthocyanidines die erin zitten, uiterst krachtige antioxidanten die je cellen beschermen tegen aanvallen van schadelijke vrije radicalen, ontstaan als gevolg van vervuiling, stress enz. De anthocyanidines maken van frambozen eten een beproefd antiverouderingstrucje. Ze zijn trouwens ook verantwoordelijk voor de mooie kleur van kersen, pruimen, veenbessen, aubergines en zo meer. In de traditionele Chinese geneeskunde worden frambozen beschouwd als ondersteunend voor de lever en nieren. Rijpe frambozen ontgiften je bloed, zodat je lever minder moet werken om het schoon te houden.



Omdat een framboos bestaat uit een heleboel miniatuurvruchtjes rond een holle kern, bevatten ze ook een heleboel vezels. Ideaal voor schone, goed functionerende darmen dus. Maar ook de bladeren hebben hun nut, want ze hebben geneeskrachtige eigenschappen. Er worden thee, supplementen en tincturen van gemaakt die helpen tegen menstruatiepijnen en PMS.